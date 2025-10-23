logo

Тайны под защитой: как Минобороны обновляет цифровую безопасность
Тайны под защитой: как Минобороны обновляет цифровую безопасность

Минобороны вводит единые стандарты киберзащиты для всех систем оборонного сектора, чтобы повысить безопасность данных и унифицировать правила их защиты

23 октября 2025, 13:03
Автор:
Ткачова Марія

Министерство обороны Украины внедряет новую систему киберзащиты, которая повысит безопасность информационных ресурсов оборонного сектора. Согласно приказу № 692/нм от 15 октября, в ведомстве утвержден Отраслевой профиль безопасности — документ, определяющий единые минимальные стандарты киберзащиты для всех информационных систем Минобороны, Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Тайны под защитой: как Минобороны обновляет цифровую безопасность

Кибербезопасность оборонного сектора

Новые правила разработаны с учетом международных и национального законодательства, а также специфики работы оборонных структур. Их главная цель — создать унифицированный подход к защите данных, упростить проверку систем на соответствие требованиям безопасности и повысить уровень киберустойчивости оборонной сферы.

Профиль предусматривает четкие требования к управлению доступом, защите конфиденциальной информации, мониторингу безопасности, а также описывает административные и технические меры, необходимые для построения надежных ИТ-систем. Сотрудники структурных подразделений, которые будут работать с этим профилем, пройдут соответствующее обучение.

Документ обязателен для всех систем, где обрабатываются открытые, конфиденциальные или служебные данные (кроме автоматизированных систем класса "1"). Он разработан во исполнение постановления Кабинета Министров от 18 июня 2025 года №712.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук, единые стандарты киберзащиты помогут более эффективно защищать информационные ресурсы оборонной сферы и ускорят создание новых цифровых сервисов.

Реформа внедряется в рамках более широкого процесса цифровизации армии, который поддерживается международными партнерами через ИТ-коалицию в рамках Контактной группы по обороне Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России зафиксированы масштабные перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. По данным мониторингового проекта "На связи", сбои наблюдаются, по меньшей мере, в 34 регионах, где проживает около 93 миллионов человек — это 63% населения страны, по подсчетам Росстата.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukrayini-posilyuyut-kiberzahist-minoboroni-1761209945.html
