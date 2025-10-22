93 мільйони росіян без зв’язку: навіщо Кремль глушить месенджери

У Росії зафіксовано масштабні перебої в роботі месенджерів WhatsApp і Telegram. За даними моніторингового проєкту "На связи", збої спостерігаються щонайменше в 34 регіонах, де проживає близько 93 мільйонів осіб — це 63% населення країни, за підрахунками Росстату.

У Росії блокують Telegram та What’s up

Масштаби блокування

Згідно з офіційними даними перепису 2021 року, загальна чисельність населення регіонів, де користувачі повідомляють про проблеми, становить 92 973 304 людини.

До списку потрапили найбільші російські регіони — Москва, Московська область, Санкт-Петербург, Краснодарський і Свердловський краї, Татарстан, а також Новосибірська область.



За словами представників проєкту, повна блокада поки не підтверджена, однак збої фіксуються у кількох операторів зв’язку, що свідчить про цілеспрямовані обмеження доступу.

"Йдеться про часткову блокировку — не у всіх користувачів і не у всіх операторів. Але це не означає, що в інших регіонах її немає", — уточнили в "На связи".





Як розвивалася ситуація



Перші повідомлення про проблеми з роботою месенджерів почали надходити у вівторок — спочатку з південних регіонів, після чого географія блокування почала стрімко розширюватися.



У середу Роскомнадзор офіційно визнав часткову блокаду WhatsApp і Telegram, пояснивши це "протидією злочинцям". Водночас відомство не уточнило, які саме “злочини” нібито координуються через месенджери, і не навело жодних технічних деталей.

Контекст

На думку експертів, масові обмеження месенджерів у Росії можуть бути пов’язані з посиленням внутрішнього контролю перед президентськими виборами або військовими втратами, коли влада намагається обмежити поширення незалежної інформації.



Раніше Роскомнадзор уже погрожував Telegram штрафами за "розміщення забороненого контенту" та блокував VPN-сервіси, які дозволяли обходити цензуру.



Наразі користувачі з різних регіонів РФ повідомляють, що Telegram працює нестабільно — повідомлення не відправляються, дзвінки обриваються, а WhatsApp періодично “вилітає” або взагалі не підключається до мережі.



Фахівці не виключають, що в разі посилення обмежень Росія може перейти до повного блокування західних месенджерів, як це вже зроблено з Instagram, Facebook і Twitter.



