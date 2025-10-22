93 миллиона россиян без связи: зачем Кремль глушит мессенджеры

В России зафиксированы масштабные перебои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram. По данным мониторингового проекта "На связи", сбои наблюдаются не менее в 34 регионах, где проживает около 93 миллионов человек — это 63% населения страны, по подсчетам Росстата.

В России блокируют Telegram и What’s up

Масштабы блокировки

Согласно официальным данным переписи 2021 года, общая численность населения регионов, где пользователи сообщают о проблемах, составляет 92 973 304 человека.

В список попали крупнейшие российские регионы – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Свердловский края, Татарстан, а также Новосибирская область.



По словам представителей проекта, полная блокада пока не подтверждена, однако сбои фиксируются у нескольких операторов связи, что свидетельствует о целенаправленных ограничениях доступа.

"Речь идет о частичной блокировке — не у всех пользователей и не у всех операторов. Но это не значит, что в других регионах его нет", — уточнили в "На связи".





Как развивалась ситуация



Первые сообщения о проблемах с работой мессенджеров начали поступать во вторник — сначала из южных регионов, после чего география блокировки начала быстро расширяться.



В среду Роскомнадзор официально признал частичную блокаду WhatsApp и Telegram, объяснив это "противодействием преступникам". В то же время, ведомство не уточнило, какие именно "преступления" якобы координируются через мессенджеры, и не привело никаких технических деталей.

Контекст

По мнению экспертов, массовые ограничения мессенджеров в России могут быть связаны с усилением внутреннего контроля перед президентскими выборами или военными потерями, когда власти пытаются ограничить распространение независимой информации.



Ранее Роскомнадзор уже угрожал Telegram штрафами за "размещение запрещенного контента" и блокировал VPN-сервисы, позволявшие обходить цензуру.



Пока пользователи из разных регионов РФ сообщают, что Telegram работает нестабильно — сообщения не отправляются, звонки обрываются, а WhatsApp периодически вылетает или вообще не подключается к сети.



Специалисты не исключают, что в случае ужесточения ограничений Россия может перейти к полной блокировке западных мессенджеров, как это уже сделано из Instagram, Facebook и Twitter.



