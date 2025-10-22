Скандал у Києві: жінок вигнали з укриття під обстріл

Рубрики
У ніч, коли російські дрони й ракети знову атакували Київ, у місті розгорівся скандал — чергова підприємства “Київпастранс” намагалася вигнати людей із бомбосховища. Про інцидент повідомила воєнна журналістка ТСН, Юлія Кирієнко, у Facebook. Вона перебувала в укритті разом із малолітнім сином.
У Києві жінок вигнали з укриття
За її словами, під час обстрілу, коли містом лунали вибухи, жінка-чергова прийшла до укриття й наказала кільком жінкам залишити приміщення, не пояснивши причин. Єдине, що вона сказала: "шо ви тут ходите".
"Мене й кількох жінок намагалися виставити зі сховища. А ходимо ми, щоб зловити зв’язок, дізнатись, чи живі рідні після вибухів. Це єдине укриття в нашому кварталі, куди сходяться сусіди з дітьми і тваринами", — написала журналістка.
Вона наголосила, що працівники підприємства повинні відповідати не за приміщення, а за життя людей, які шукають порятунку під час обстрілів.
"Київпастранс, відкривайте укриття вчасно. І поясніть своїм черговим, що вони відповідають не за кімнату, а за людські життя", — закликала журналістка.
Вона також додала, що навіть у цьому сховищі, куди приходять десятки людей, немає елементарних умов — навіть туалету, але мешканці вдячні, що мають бодай такий захист.
Інцидент викликав хвилю обурення в соцмережах: користувачі вимагають від керівництва "Київпастрансу" надати публічне пояснення та притягнути винних до відповідальності.