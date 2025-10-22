logo_ukra

Скандал у Києві: жінок вигнали з укриття під обстріл
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал у Києві: жінок вигнали з укриття під обстріл

Під час атаки чергова «Київпастрансу» вигнала жінок з укриття

22 жовтня 2025, 17:25
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч, коли російські дрони й ракети знову атакували Київ, у місті розгорівся скандал — чергова підприємства “Київпастранс” намагалася вигнати людей із бомбосховища. Про інцидент повідомила воєнна журналістка ТСН, Юлія Кирієнко, у Facebook. Вона перебувала в укритті разом із малолітнім сином.

Скандал у Києві: жінок вигнали з укриття під обстріл

У Києві жінок вигнали з укриття

За її словами, під час обстрілу, коли містом лунали вибухи, жінка-чергова прийшла до укриття й наказала кільком жінкам залишити приміщення, не пояснивши причин. Єдине, що вона сказала: "шо ви тут ходите".

"Мене й кількох жінок намагалися виставити зі сховища. А ходимо ми, щоб зловити зв’язок, дізнатись, чи живі рідні після вибухів. Це єдине укриття в нашому кварталі, куди сходяться сусіди з дітьми і тваринами", — написала журналістка.


Вона наголосила, що працівники підприємства повинні відповідати не за приміщення, а за життя людей, які шукають порятунку під час обстрілів.

"Київпастранс, відкривайте укриття вчасно. І поясніть своїм черговим, що вони відповідають не за кімнату, а за людські життя", — закликала журналістка.


Вона також додала, що навіть у цьому сховищі, куди приходять десятки людей, немає елементарних умов — навіть туалету, але мешканці вдячні, що мають бодай такий захист.

Інцидент викликав хвилю обурення в соцмережах: користувачі вимагають від керівництва "Київпастрансу" надати публічне пояснення та притягнути винних до відповідальності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці викрили двох юнаків, які видавали себе за командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого під позивним "Мадяр", і збирали "донати для армії". Насправді зібрані кошти вони витрачали на власні потреби.



Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10231606598418087&id=1534631557&mibextid=wwXIfr&rdid=WgWjMZKj8FVAjoSn#
