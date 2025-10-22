Фейковий Мадяр зібрав мільйони гривень

У столиці викрили двох юнаків, які видавали себе за командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого під позивним "Мадяр", і збирали "донати для армії". Насправді зібрані кошти вони витрачали на власні потреби.

Від імені Мадяра обдурювали українців

Як повідомили у поліції та прокуратурі Києва, 17-річний та 20-річний мешканці столиці створили фейкову сторінку в TikTok, де нібито від імені Мадяра закликали допомагати військовим. Схема діяла майже пів року, і за цей час на їхні рахунки надійшло щонайменше мільйон гривень.

За даними слідства, наразі відомо про щонайменше сімох людей, які перерахували їм гроші, вважаючи, що допомагають фронту.

Під час обшуків у квартирах підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, банківські картки та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

Обом хлопцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або за попередньою змовою групою осіб.

Суд уже обрав запобіжні заходи: 20-річного фігуранта взяли під варту, а неповнолітнього відправили під домашній арешт.

Розслідування триває — поліція встановлює повне коло потерпілих, можливих співучасників та точну суму збитків.

Правоохоронці закликають українців перевіряти офіційні сторінки благодійних зборів та не переказувати кошти за сумнівними посиланнями, навіть якщо вони ведуться від імені відомих військових чи волонтерів.

