Фейковый Мадяр собрал миллионы гривен

В столице разоблачили двух юношей, которые выдавали себя за командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, известного под позывным "Мадьяр", и собирали "донаты для армии". На самом деле, собранные средства они тратили на собственные нужды.

От имени Маляра обдуривали украинцев

Как сообщили в полиции и прокуратуре Киева, 17-летний и 20-летний жители столицы создали фейковую страницу в TikTok, где якобы от имени Мадяра призвали помогать военным. Схема действовала почти пол года, и за это время на их счета поступило минимум миллион гривен.

По данным следствия, сейчас известно о не менее семи человек, которые перечислили им деньги, считая, что помогают фронту.

Во время обысков в квартирах подозреваемых правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность.

Обеим ребятам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или по предварительному сговору группой лиц.

Суд уже избрал меры пресечения: 20-летнего фигуранта взяли под стражу, а несовершеннолетнего отправили под домашний арест.

Расследование продолжается – полиция устанавливает полный круг потерпевших, возможных соучастников и точную сумму ущерба.

Правоохранители призывают украинцев проверять официальные страницы благотворительного собрания и не переводить средства по сомнительным ссылкам, даже если они ведутся от имени известных военных или волонтеров.

