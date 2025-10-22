Медсестра заживо спалила немовля

У Рівному медичній сестрі однієї з лікарень оголосили підозру у справі про смерть двомісячної дитини. За даними слідства, жінка грубо порушила правила медичної безпеки під час операції, що призвело до трагедії.

Смерть дитини через недбалість медсестри

Як повідомила Рівненська окружна прокуратура, інцидент стався у грудні 2022 року. Під час хірургічного втручання медсестра використала електричну грілку, яка не перебувала на офіційному обліку медзакладу. Пристрій не мав регулятора температури, через що немовля отримало тяжкі термічні опіки майже половини

Попри надану допомогу, дитину врятувати не вдалося — вона померла від отриманих ушкоджень.

Після тривалого розслідування, збору доказів і проведення низки медичних експертиз правоохоронці повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть пацієнта.

Прокуратура зазначає, що розслідування триває, а слідчі готують матеріали для передачі справи до суду. За такий злочин передбачено покарання — до п’яти років позбавлення волі або обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися професійною діяльністю.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що н ародний депутат Олексій Гончаренко заявив про необхідність терміново обмежити дії територіальних центрів комплектування та подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Документ передбачає заборону представникам ТЦК перевіряти документи та вручати повістки поза межами своїх центрів, щоб покласти край практиці так званої "бусифікації".