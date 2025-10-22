Медсестра заживо сожгла младенца

В Ровно медицинской сестре одной из больниц объявили подозрение по делу о смерти двухмесячного ребенка. По данным следствия, женщина грубо нарушила правила медицинской безопасности во время операции, приведшей к трагедии.

Смерть ребенка из-за халатности медсестры

Как сообщила Ровенская окружная прокуратура, инцидент произошел в декабре 2022 года. Во время хирургического вмешательства медсестра использовала электрическую грелку, которая не состояла на официальном учете медучреждения. Устройство не имело регулятора температуры, из-за чего младенец получил тяжелые термические ожоги почти половины.

Несмотря на оказанную помощь, спасти ребенка не удалось — он умер от полученных повреждений.

После продолжительного расследования, сбора доказательств и проведения ряда медицинских экспертиз правоохранители сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента.

Прокуратура отмечает, что расследование продолжается, а следователи готовят материалы для передачи дела в суд. За такое преступление предусмотрено наказание — до пяти лет лишения свободы или ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью.



