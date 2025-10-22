Гончаренко вимагає обмежити дії ТЦК: який законопроєкт подав на перегляд

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про необхідність терміново обмежити дії територіальних центрів комплектування та подав відповідний законопроєкт до Верховної Ради. Документ передбачає заборону представникам ТЦК перевіряти документи та вручати повістки поза межами своїх центрів, щоб покласти край практиці так званої "бусифікації".

Гончаренко хоче змінити підхід до роботи ТЦК

За словами Гончаренка, сьогодні діяльність окремих військкоматів перетворилася на систему зловживань, корупції та насильства, яка дискредитує саму ідею мобілізації.

"ТЦК — це вже не про мобілізацію, а про корупцію і “бусифікацію”. Коли ловлять людей на вулицях, забирають навіть тих, хто має відстрочки чи інвалідність, і за кілька хвилин визнають “придатними” — це злочин", — заявив депутат.





Він наголосив, що в Україні зафіксовано сотні випадків незаконних затримань, побиттів і викрадень, пов’язаних із роботою ТЦК, а суспільство щодня дізнається про нові скандали.

Гончаренко закликав військове керівництво припинити замовчування проблеми та наголосив, що зволікання може мати катастрофічні наслідки для країни:

"Чим довше Верховний комісар буде робити вигляд, що все окей, тим гірше для всієї країни".





На думку депутата, мобілізація має проводитись законно, прозоро і справедливо — без хабарів, насильства та принижень. Він підкреслив, що армія потребує мотивованих і підготовлених бійців, а не жертв примусових вуличних "облав".

