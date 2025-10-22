Газу може не вистачити: тривожні заяви депутатів

Рубрики
Ткачова Марія
Українці можуть зіткнутися з перебоями в опалювальному сезоні вже цієї зими — попереджають народні депутати. Через постійні атаки росії на газову інфраструктуру та провали у підготовці до холодів під питанням опинилося забезпечення теплом цілих міст.
В Україні може не вистачити газу
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що захист газовидобувних і перекачувальних об’єктів досі не організований належним чином, тоді як удари росіян лише посилюються. За його словами, це створює реальну загрозу зриву опалювального сезону.
Ризик дефіциту газу вже у грудні
Член парламентського комітету з питань енергетики Михайло Бондар підтвердив, що проблема з газом в Україні є серйозною. Він зазначає, що дефіцит палива спричинений не лише обстрілами, а й провальним менеджментом у системі закупівель.
"Є великий ризик, що вже у грудні–січні не вистачатиме газу. Влада намагається тягнути час, розраховуючи на теплі дні, аби відтермінувати запуск опалення. Люди, найімовірніше, будуть змушені грітися обігрівачами", — каже Бондар.
За його словами, у Кабміні розглядають варіанти ручного регулювання запуску опалення. За чутками, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба нібито особисто координуватиме ці рішення в регіонах.