Газа может не хватить: тревожные заявления депутатов

Украинцы могут столкнуться с перебоями в отопительном сезоне уже этой зимой — предупреждают народные депутаты. Из-за постоянных атак России на газовую инфраструктуру и провалов в подготовке к холодам под вопросом оказалось обеспечение теплом целых городов.

В Украине может не хватить газа

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что защита газодобывающих и перекачивающих объектов до сих пор не организована должным образом, тогда как удары россиян только усиливаются. По его словам, это создает реальную угрозу срыва отопительного сезона.

Риск дефицита газа уже в декабре

Член парламентского комитета по вопросам энергетики Михаил Бондарь подтвердил, что проблема с газом в Украине серьезная. Он отмечает, что дефицит топлива вызван не только обстрелами, но и провальным менеджментом в системе закупок.

"Есть большой риск, что уже в декабре-январе не хватит газа. Власти пытаются тянуть время, рассчитывая на теплые дни, чтобы отсрочить запуск отопления. Люди, скорее всего, будут вынуждены греться обогревателями", – говорит Бондарь.





По его словам, в Кабмине рассматривают варианты ручной регулировки запуска отопления. По слухам, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба якобы лично будет координировать эти решения в регионах.

