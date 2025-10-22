Каскад вибухів у Росії: полумʼя охопило важливі обʼєкти

У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці стратегічних об’єктів на території Російської Федерації — серед них Саранський механічний завод у Республіці Мордовія та нафтопереробний завод у Махачкалі (Дагестан). Про це офіційно повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українська атака по російським заводам

За словами Генштабу, на території Саранського механічного заводу зафіксовано вибухи; підприємство виробляє протипіхотні інженерні боєприпаси, комплекти мінування, детонатори та вузли ініціювання — саме тому воно вказане як логістично важливий військово-промисловий об’єкт. Ступінь руйнувань і кількість постраждалих наразі уточнюються.

Окрім того, по кількаразових повідомленнях було підтверджено попадання в одну з установок переробки на території Махачкалінського нафтопереробного заводу. Місцева інфраструктура НПЗ, за даними джерел, забезпечує зберігання пального й обслуговування потреб Каспійської військово-морської бази; щорічний об’єм переробки заводом оцінюється до ~1 мільйона тонн. Наслідки для постачань пального та екологічної ситуації досліджують.

Реакція російської сторони поки фрагментарна: місцеві офіційні канали повідомляють про спрацювання систем цивільного захисту, гасіння пожеж і роботу екстрених служб; конкретних даних про відключення енергопостачання або постраждалих працівників поки мало. У Дагестані місцева влада визнала факт влучання по одному з підприємств республіки.

У Генштабі пояснюють масштаб і ціль операції: удари проводяться в рамках послідовної стратегії з ослаблення воєнно-економічного потенціалу агресора — вражаються саме ті об’єкти, які безпосередньо пов’язані з виробництвом боєприпасів, матеріально-технічним забезпеченням та морською логістикою. Представники оборони також зазначають, що перелік уражених об’єктів і оцінка збитків продовжують уточнюватись.

Експертна оцінка та можливі наслідки

Аналітики відзначають, що влучання по підприємствам оборонно-промислового та паливного секторів може тимчасово ускладнити логістику й постачання пального для певних підрозділів флоту чи регіональних баз, але для остаточної оцінки потребні дані про рівень пошкоджень і тривалість простою виробництва. Також існує ризик локальних пожеж і забруднення довкілля після ураження технологічних установок НПЗ.

