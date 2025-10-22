Каскад взрывов в России: пламя охватило важные объекты

В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории Российской Федерации — среди них Саранский механический завод в Республике Мордовия и нефтеперерабатывающий завод в Махачкале (Дагестан). Об этом официально сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Украинская атака по российским заводам

По словам Генштаба, на территории Саранского механического завода зафиксированы взрывы; предприятие производит противопехотные инженерные боеприпасы, комплекты минирования, детонаторы и узлы инициирования именно поэтому оно указано как логистически важный военно-промышленный объект. Степень разрушений и количество пострадавших в настоящее время уточняются.

Кроме того, по нескольким сообщениям было подтверждено попадание в одну из установок переработки на территории Махачкалинского нефтеперерабатывающего завода. Местная инфраструктура НПЗ, по данным источников, обеспечивает хранение горючего и обслуживания потребностей Каспийской военно-морской базы; ежегодный объем переработки заводом оценивается в ~1 миллион тонн. Последствия для поставок горючего и экологической ситуации исследуют.

Реакция российской стороны пока фрагментарна: местные официальные каналы сообщают о срабатывании систем гражданской защиты, тушении пожаров и работе экстренных служб; конкретных данных об отключении энергоснабжения или пострадавших работников пока мало. В Дагестане местные власти признали факт попадания по одному из предприятий республики.

В Генштабе объясняют масштаб и цель операции: удары проводятся в рамках последовательной стратегии по ослаблению военно-экономического потенциала агрессора — поражаются именно те объекты, которые напрямую связаны с производством боеприпасов, материально-техническим обеспечением и морской логистикой. Представители обороны также отмечают, что перечень пораженных объектов и оценка ущерба продолжают уточняться.

Экспертная оценка и возможные последствия

Аналитики отмечают, что попадание по предприятиям оборонно-промышленного и топливного секторов может временно усложнить логистику и поставку топлива для определенных подразделений флота или региональных баз, но для окончательной оценки необходимы данные об уровне повреждений и продолжительности простоя производства. Также существует риск локальных пожаров и загрязнения окружающей среды после поражения технологических установок НПЗ.

