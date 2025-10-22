Гузєєва в центрі гучного скандалу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Індонезійські правоохоронці розслідують можливу участь російської акторки та телеведучої Лариси Гузєєвої у масштабній афері з продажем вілл на Балі. Разом із нею у справі фігурує забудовник Сергій Домогацький та його партнери.
Лариса Гузєєва ідозрюється у шахрайстві
За даними місцевої поліції, вони обдурили понад 60 інвесторів із росії, України, Білорусі та Франції.
Загальна сума збитків — понад 31 мільярд індонезійських рупій (понад 2 мільйони доларів).
Одна з постраждалих, Вікторія Н., розповіла, що після реклами Гузєєвої в Instagram вона вклала 200 тисяч доларів у будівництво вілли, однак гроші зникли разом із забудовником.
Як з’ясували слідчі, Домогацький інсценував власне викрадення та побиття, щоб замести сліди. Деякі з вілл він встиг продати кільком людям одночасно, а частина проєктів узагалі не існувала.
Проти забудовника подано щонайменше десять офіційних заяв у Центр об’єднаної поліцейської служби SPKT.
Раніше Гузєєва у коментарі журналістам емоційно відреагувала на звинувачення, сказавши: “Я вам бажаю всього найгіршого, відчепіться від мене”.