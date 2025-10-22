logo_ukra

Кримінал Майор переплутав службу з бізнесом
commentss НОВИНИ Всі новини

Майор переплутав службу з бізнесом

Майор ЗСУ вимагав хабар за переведення та виплату мільйона гривень

22 жовтня 2025, 13:56
Ткачова Марія

На Донеччині викрито начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин ЗСУ, який, за даними слідства, вимагав від підлеглого хабарі у доларах і гривнях.

Майор переплутав службу з бізнесом

Майор брав хабар за переведення військового в іншу частину

Як повідомили в Донецькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, у вересні 2025 року майор, який обіймає посаду головного бухгалтера, попросив у військовослужбовця 7000 доларів США за “сприяння” у переведенні до іншої частини.                                                                                    

Крім того, посадовець вимагав винагороду за вплив на осіб, які приймають рішення щодо виплат одноразового грошового забезпечення — близько 1 мільйона гривень, що належали військовому. Підозрюваний планував отримати частину цих коштів як хабар.

Військовослужбовець не погодився на вимагання і звернувся до правоохоронців.

У жовтні 2025 року підозрюваний отримав від заявника 292 тисячі гривень (еквівалент 7000 доларів) під контролем оперативників у Дніпропетровській області.

Майора затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене повторно або за попередньою змовою.

Досудове розслідування ведуть слідчі Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у росії планують захищати промислові об’єкти від українських безпілотників за допомогою… дирижаблів із натягнутими сітками, пишуть пропагандистські ЗМІ.



Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029wrSuMPjiX2YwHHaJXEEUzYWkUHqt4r92gMGunzNiipxTfKriuW24BPkpqmDxDuCl&id=100092184038196
