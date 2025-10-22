Майор переплутав службу з бізнесом

На Донеччині викрито начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин ЗСУ, який, за даними слідства, вимагав від підлеглого хабарі у доларах і гривнях.

Майор брав хабар за переведення військового в іншу частину

Як повідомили в Донецькій спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, у вересні 2025 року майор, який обіймає посаду головного бухгалтера, попросив у військовослужбовця 7000 доларів США за “сприяння” у переведенні до іншої частини.

Крім того, посадовець вимагав винагороду за вплив на осіб, які приймають рішення щодо виплат одноразового грошового забезпечення — близько 1 мільйона гривень, що належали військовому. Підозрюваний планував отримати частину цих коштів як хабар.

Військовослужбовець не погодився на вимагання і звернувся до правоохоронців.

У жовтні 2025 року підозрюваний отримав від заявника 292 тисячі гривень (еквівалент 7000 доларів) під контролем оперативників у Дніпропетровській області.

Майора затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, вчинене повторно або за попередньою змовою.

Досудове розслідування ведуть слідчі Нацполіції в Донецькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Оперативний супровід забезпечує Управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

