Майор перепутал службу с бизнесом

В Донецкой области разоблачен начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей ВСУ, который, по данным следствия, требовал от подчиненного взятки в долларах и гривнах.

Майор брал взятку чтобы перевести военного в другую часть

Как сообщили в Донецкой специализированной прокуратуре в сфере обороны, в сентябре 2025 года майор, занимающий должность главного бухгалтера, попросил у военнослужащего 7000 долларов США за "содействие" в переводе в другую часть.

Кроме того, должностное лицо требовало вознаграждение за влияние на лиц, принимающих решение о выплате одноразового денежного довольствия — около 1 миллиона гривен, принадлежавших военному. Подозреваемый планировал получить часть этих средств в качестве взятки.

Военнослужащий не согласился на вымогательство и обратился в милицию.

В октябре 2025 года подозреваемый получил от заявителя 292 тысяч гривен (эквивалент 7000 долларов) под контролем оперативников в Днепропетровской области.

Майор задержан и сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием, совершенное повторно или по предварительному сговору.

Досудебное расследование проводят следователи Нацполиции в Донецкой области под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Оперативное сопровождение обеспечивает управление стратегических расследований Нацполиции.

