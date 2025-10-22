Кремль вигадує нонсенс: дирижаблі замість ППО

У росії планують захищати промислові об’єкти від українських безпілотників за допомогою… дирижаблів із натягнутими сітками, пишуть пропагандистські ЗМІ.

Росіяни планують збивати дрони дирижаблями

Першу таку систему встановлять на хімічному підприємстві в Тульській області. Тендер на постачання аеростатів уже розміщено в державній закупівельній базі рф.

Йдеться про проєкт під назвою "Бар’єр" — аеростатну систему, здатну створювати в небі загородження на висоті до 300 метрів.

Між дирижаблями натягується сітка, яка, за задумом розробників, має перехоплювати ворожі дрони. Один аеростат витримує навантаження до 30 кілограмів.

Технологія таких “повітряних бар’єрів” не нова — її використовували ще під час Першої світової війни для захисту міст від бомбардувань.

Однак експерти сумніваються в її ефективності сьогодні, адже сучасні безпілотники мають високу швидкість, маневреність і можливість обходити перешкоди, що робить подібні конструкції радше символічним, ніж реальним захистом.

