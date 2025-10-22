Кремль придумывает нонсенс: дирижабли вместо ПВО

В России планируют защищать промышленные объекты от украинских беспилотников с помощью дирижаблей с натянутыми сетками, пишут пропагандистские СМИ.

Россияне планируют сбивать дроны дирижаблями

Первая такая система будет установлена на химическом предприятии в Тульской области. Тендер на поставку аэростатов уже размещен в государственной закупочной базе России.

Речь идет о проекте под названием "Барьер" – аэростатной системе, способной создавать в небе заграждения на высоте до 300 метров.

Между дирижаблями натягивается сетка, которая по замыслу разработчиков должна перехватывать вражеские дроны. Один аэростат выдерживает нагрузку до 30 кг.

Технология таких "воздушных барьеров" не нова — ее использовали еще во время Первой мировой войны для защиты городов от бомбардировок.

Однако эксперты сомневаются в ее эффективности сегодня, ведь современные беспилотники обладают высокой скоростью, маневренностью и возможностью обходить препятствия, что делает подобные конструкции скорее символической, чем реальной защитой.

