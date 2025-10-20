Як Трамп запропонував Зеленському завершити війну

Як пише Politico, під час зустрічі у п’ятницю Президент США Дональд Трамп знову вніс на обговорення з українською стороною питання можливих територіальних поступок на користь росії. Однак врешті він погодився "спробувати закінчити війну" за нинішньої лінії фронту.

Яким чином Трамп хоче закінчити війну

Хоча перед журналістами Трамп заявляв, що Володимир Путін нібито хоче завершення війни, у закритих переговорах американські представники говорили, що "Путін хоче продовжувати воювати, і в нього сильна військова машина". Після цього у справу втрутився спецпредставник Президента США Стівен Віткофф, який заявив, що росіяни націлені на захоплення всього Донбасу.

Як зазначає Politico, склалося враження, що американська сторона "тестувала українців" — щоб дізнатися, на що вони готові погодитися. Зеленський, у свою чергу, не погодився з тезою про те, що Україна має віддати території, які не вдалося окупувати росії. У результаті Трамп завершив зустріч словами: "Добре, давайте спробуємо закінчити це по нинішній лінії".

