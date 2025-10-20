Іспанія під загрозою дронів: зупинено аеропорт

Іспанія зіткнулася з новим інцидентом за участю безпілотників — у небі над островом Майорка зафіксували невідомий дрон, через що тимчасово зупинили роботу місцевого аеропорту Пальма-де-Майорка.

В Іспанії через загрозу дронів закрили аеропорт

Як повідомляє EuroWeekly News, подія сталася вчора вдень. Через загрозу безпеці польоти тимчасово призупинили, а близько десяти рейсів, які прямували до Пальми, перенаправили до інших аеропортів — зокрема, у Барселону та Валенсію.

Після того, як загрозу було "усунено" (іспанська влада не уточнила, яким саме чином), роботу аеропорту відновили. Проте навіть коротка зупинка викликала ланцюгові затримки, які вплинули на розклад польотів протягом кількох годин.

Місцеві служби безпеки та цивільної авіації наразі з’ясовують походження дрона. За попередніми даними, він міг бути запущений із території острова, але офіційного підтвердження поки немає.

У Міністерстві транспорту Іспанії нагадали, що польоти безпілотників поблизу аеропортів суворо заборонені, оскільки навіть один дрон може створити критичну загрозу для пасажирських літаків під час зльоту чи посадки.

Це не перший випадок, коли Іспанія фіксує подібні інциденти. За останній рік кілька аеропортів країни вже тимчасово призупиняли роботу через появу невідомих дронів у повітряному просторі.

