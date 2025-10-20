logo

Испания под угрозой дронов: остановлен аэропорт
Испания под угрозой дронов: остановлен аэропорт

«Неизвестные» дроны остановили работу аэропорта на Майорке

20 октября 2025, 15:12
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Испания столкнулась с новым инцидентом с участием беспилотников — в небе над островом Майорка зафиксировали неизвестный дрон, из-за чего временно остановили работу местного аэропорта Пальма-де-Майорка.

Испания под угрозой дронов: остановлен аэропорт

В Испании из-за угрозы дронов остановили аэропорт

Как сообщает EuroWeekly News, событие произошло вчера днем. Из-за угрозы безопасности полеты временно приостановили, а около десяти рейсов, следовавших в Пальму, перенаправили в другие аэропорты — в частности, в Барселону и Валенсию.

После того, как угроза была "устранена" (испанские власти не уточнили, каким именно образом), работу аэропорта возобновили. Однако даже короткая остановка вызвала цепные задержки, повлиявшие на расписание полетов в течение нескольких часов.

Местные службы безопасности и гражданской авиации выясняют происхождение дрона. По предварительным данным, он мог быть запущен с территории острова, но официального подтверждения пока нет.

В Министерстве транспорта Испании напомнили, что полеты беспилотников вблизи аэропортов строго запрещены, поскольку даже один дрон может создать критическую угрозу пассажирским самолетам во время взлета или посадки.

Это не первый случай, когда Испания фиксирует подобные инциденты. За последний год несколько аэропортов страны уже временно приостанавливали работу из-за появления неизвестных дронов в воздушном пространстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что утром российская армия произвела очередной обстрел энергетической инфраструктуры Украины — на этот раз под удар попала обогатительная фабрика энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области.



Источник: https://euroweeklynews.com/2025/10/19/drone-grounds-flights-leaving-expats-stranded-in-mallorca/
