Росія атакувала фабрику ДТЕК: що відомо про удар

Уранці російська армія здійснила черговий обстріл енергетичної інфраструктури України — цього разу під удар потрапила збагачувальна фабрика енергетичної компанії ДТЕК у Дніпропетровській області.

Російський удар по енергетиці

За попередньою інформацією, постраждалих серед працівників немає, але підприємство зазнало пошкоджень. На місці працюють рятувальники та енергетики, які ліквідовують наслідки влучання і оцінюють масштаби руйнувань.

У компанії підтвердили факт атаки та наголосили, що це вже шостий цілеспрямований удар російських військ по вугільних підприємствах ДТЕК за останні два місяці.

"Триває ліквідація наслідків атаки. Наші колеги не постраждали", — повідомили у пресслужбі компанії.





Росія посилює удари по енергетиці

Від початку осені російська армія системно атакує об’єкти паливно-енергетичного комплексу України — електростанції, підстанції, шахти та збагачувальні фабрики. Такі обстріли є частиною кампанії Кремля, спрямованої на підрив української енергосистеми перед зимовим сезоном.



ДТЕК неодноразово ставав мішенню російських атак. У серпні та вересні підприємства компанії на Донеччині, Дніпропетровщині та Київщині зазнавали масованих ударів безпілотників і ракет, що призводило до зупинок роботи та пошкодження обладнання.



Попри це, енергетики продовжують підтримувати стабільну роботу системи — аварійні бригади оперативно відновлюють електропостачання, а шахти поступово повертаються до роботи.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російського актора Анатолія Лобоцького, відомого за роллю у популярному серіалі "Молодіжка", лікарі виявили швидко прогресуючу пухлину. Про це повідомляють російські медіа.