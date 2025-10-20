На що хворіє відомий актор серіалу «Молодіжка»

У російського актора Анатолія Лобоцького, відомого за роллю у популярному серіалі "Молодіжка", лікарі виявили швидко прогресуючу пухлину. Про це повідомляють російські медіа.

Анатолій Лобоцький

За інформацією журналістів, артист звернувся до лікарні зі скаргами на біль у грудях, після чого медики встановили діагноз — нове онкологічне утворення.

Ще на початку 2024 року Лобоцькому видалили частину легені через периферичний рак, однак хвороба знову дала про себе знати й поширилася на інші органи. Зараз актор проходить курс лікування і перебуває під постійним наглядом лікарів.

Анатолій Лобоцький — чоловік російської акторки Юлії Рутберг, має багаторічну акторську кар’єру та зіграв десятки ролей у кіно й театрі. Найбільш відомий глядачам завдяки ролі батька Саші Кострова у серіалі "Молодіжка"

