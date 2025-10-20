Яку користь Чорне море зараз зіграє для України

В Україні реалізують масштабний міжнародний проєкт, який зробить інтернет швидшим, стабільнішим і безпечнішим. Компанія Vodafone прокладе підводну кабельну систему через Чорне море, яка з’єднає Україну, Болгарію, Грузію та Туреччину.

Інтернет для України через чорне море

Новий цифровий коридор, що матиме назву Kardesa, стане частиною стратегії розвитку електронних комунікацій України до 2030 року. Його головна мета — забезпечити незалежність українського інтернету від російських маршрутів і зміцнити телекомунікаційну безпеку держави.

Що дасть проєкт



Kardesa відкриє для України нові можливості у сфері цифрового розвитку. Завдяки цьому маршруту:

• буде зміцнено цифровий суверенітет і стійкість телеком-інфраструктури;

• залучено інвестиції у телекомунікаційну галузь;

• українці отримають швидкісний та захищений інтернет;

• Україна стане ключовою ланкою у передачі інтернет-трафіку між Європою та Азією, повністю в обхід території росії.

Деталі реалізації



Будівництво кабельної системи розпочнеться у Болгарії у 2027 році, а загальний бюджет проєкту перевищить 100 мільйонів євро.



Після завершення робіт Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт за секунду пропускної здатності інтернету. Це значно посилить стабільність зв’язку для всіх країн-учасниць.



Фахівці нагадують, що саме підводні кабелі передають до 98% усього міжнародного інтернет-трафіку, тому реалізація Kardesa має стратегічне значення не лише для України, а й для всієї Європи.



Україна, своєю чергою, заявила про готовність і надалі підтримувати глобальні технологічні ініціативи та пропонувати надійне партнерство у проєктах, що формують цифрове майбутнє світу.



