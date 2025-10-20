Какую пользу Черное море сейчас сыграет для Украины

В Украине реализуют масштабный международный проект, который сделает интернет более быстрым, стабильным и безопасным. Компания Vodafone проложит подводную кабельную систему через Черное море, соединяющую Украину, Болгарию, Грузию и Турцию.

Интернет для Украины через Чёрное море

Новый цифровой коридор, названный Kardesa, станет частью стратегии развития электронных коммуникаций Украины до 2030 года. Его главная цель – обеспечить независимость украинского интернета от российских маршрутов и укрепить телекоммуникационную безопасность государства.

Что даст проект



Kardesa откроет Украине новые возможности в сфере цифрового развития. Благодаря этому маршруту:

• будет укреплен цифровой суверенитет и устойчивость телеком-инфраструктуры;

• привлечены инвестиции в телекоммуникационную отрасль;

• украинцы получат высокоскоростной и защищенный интернет;

• Украина станет ключевым звеном в передаче интернет-трафика между Европой и Азией, полностью в обход территории России.

Детали реализации



Строительство кабельной системы начнется в Болгарии в 2027 году, а общий бюджет проекта превысит 100 миллионов евро.



После завершения работ Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит в секунду пропускной способности Интернета. Это значительно усугубит стабильность связи для всех стран-участниц.



Специалисты напоминают, что подводные кабели передают до 98% всего международного интернет-трафика, поэтому реализация Kardesa имеет стратегическое значение не только для Украины, но и для всей Европы.



Украина, в свою очередь, заявила о готовности и дальше поддерживать глобальные технологические инициативы и предлагать надежное партнерство в проектах, формирующих цифровое будущее мира.



