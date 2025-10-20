logo

Какую пользу Черное море сейчас сыграет для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Какую пользу Черное море сейчас сыграет для Украины

Украина получит новый скоростной интернет-маршрут в обход россии: через Черное море проложат современный кабель

20 октября 2025, 14:42
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Украине реализуют масштабный международный проект, который сделает интернет более быстрым, стабильным и безопасным. Компания Vodafone проложит подводную кабельную систему через Черное море, соединяющую Украину, Болгарию, Грузию и Турцию.

Какую пользу Черное море сейчас сыграет для Украины

Интернет для Украины через Чёрное море

Новый цифровой коридор, названный Kardesa, станет частью стратегии развития электронных коммуникаций Украины до 2030 года. Его главная цель – обеспечить независимость украинского интернета от российских маршрутов и укрепить телекоммуникационную безопасность государства.

Что даст проект

Kardesa откроет Украине новые возможности в сфере цифрового развития. Благодаря этому маршруту:

• будет укреплен цифровой суверенитет и устойчивость телеком-инфраструктуры;

• привлечены инвестиции в телекоммуникационную отрасль;

• украинцы получат высокоскоростной и защищенный интернет;

• Украина станет ключевым звеном в передаче интернет-трафика между Европой и Азией, полностью в обход территории России.

Детали реализации

Строительство кабельной системы начнется в Болгарии в 2027 году, а общий бюджет проекта превысит 100 миллионов евро.

После завершения работ Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит в секунду пропускной способности Интернета. Это значительно усугубит стабильность связи для всех стран-участниц.

Специалисты напоминают, что подводные кабели передают до 98% всего международного интернет-трафика, поэтому реализация Kardesa имеет стратегическое значение не только для Украины, но и для всей Европы.

Украина, в свою очередь, заявила о готовности и дальше поддерживать глобальные технологические инициативы и предлагать надежное партнерство в проектах, формирующих цифровое будущее мира.

Источник: https://t.me/zedigital/6234
