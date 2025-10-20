Хто намагався підпалити офіс Дональда Туска

У центрі Варшави 44-річний чоловік спробував підпалити офіс партії “Громадянська платформа”, яку очолює прем’єр Польщі Дональд Туск. Поліція вже затримала зловмисника.

Підпал офісу Дональда Туска

Інцидент стався у п’ятницю біля будівлі на вулиці Вейській, неподалік Сейму. Там розташований офіс партії та кав’ярня. За словами свідків, двоє чоловіків прийшли з пляшкою, наповненою легкозаймистою рідиною, намагалися її підпалити та кинути у двері, вигукуючи гасла проти партії. Один із перехожих встиг зупинити нападника, і пляшка розбилася перед входом. Ніхто не постраждав.







Поліція встановила, що палій — поляк на ім’я Кшиштоф Б. із повіту Лосицького, якого раніше вже судили за погрози Дональду Туску. У червні йому призначили штраф за пости в соцмережі, де він закликав убити прем’єра.

Тепер чоловіка підозрюють у спробі підпалу та створенні загрози життю людей. Йому може загрожувати кілька років ув’язнення.

Міністр внутрішніх справ Польщі назвав його "людиною з багатою кримінальною історією" і заявив, що цей випадок — наслідок мови ненависті, яку поширюють деякі політичні сили.

Сам Дональд Туск написав, що той самий чоловік, який у червні погрожував йому смертю, тепер намагався підпалити офіс партії, додавши: "Їм, напевно, подобається насильство, яке вони сіють".

