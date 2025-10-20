Які масштабні зміни сталися у Збройних Силах України

Рубрики
Ткачова Марія
У Збройних силах України відбулися масштабні структурні зміни — створено нове Угруповання Об’єднаних сил (УОС), яке координуватиме дії кількох ключових командувань на східному напрямку.
Нове групування Обʼєднаних сил у ЗСУ
Очолив нову структуру генерал-майор Михайло Драпатий, який раніше керував оперативно-стратегічними угрупованнями “Хортиця” та “Дніпро”. Тепер він відповідає за весь харківський напрямок і прилеглі райони, які залишаються одними з найгарячіших точок фронту.
Новостворене командування фактично об’єднало сили кількох родів військ — підрозділів ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які тепер підпорядковуються Угрупованню Об’єднаних сил. Це має підвищити ефективність управління, координацію і взаємодію між частинами, що діють у складному секторі фронту.
Харківська область знову стає зоною особливої відповідальності генерала Драпатого. У 2024 році він уже очолював оперативно-тактичне угруповання “Харків” у період інтенсивних боїв — коли російська армія намагалася прорвати оборону та вийти до Вовчанська.
За даними військових джерел, нова структура дозволить швидше реагувати на зміни обстановки, координувати оборону та підсилювати ключові ділянки фронту.