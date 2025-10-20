logo

Какие масштабные изменения произошли в Вооруженных Силах Украины
Какие масштабные изменения произошли в Вооруженных Силах Украины

В Украине создали новую группировку Объединенных сил: будет командовать генерал Михаил Драпатый

20 октября 2025, 14:26
Автор:
Ткачова Марія

В Вооруженных силах Украины произошли масштабные структурные изменения — создана новая Группировка Объединенных сил (УОС), которая будет координировать действия нескольких ключевых командований на восточном направлении.

Какие масштабные изменения произошли в Вооруженных Силах Украины

Новая группировка Объединенных сил в ВСУ

Возглавил новую структуру генерал-майор Михаил Драпатый, ранее руководивший оперативно-стратегическими группировками "Хортица" и "Днепр". Теперь он отвечает за все харьковское направление и близлежащие районы, которые остаются одними из самых горячих точек фронта.

Вновь командование фактически объединило силы нескольких родов войск — подразделений ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы, которые теперь подчиняются Группировке Объединенных сил. Это должно повысить эффективность управления, координацию и взаимодействие между частями, действующими в сложном секторе фронта.

Харьковская область снова становится зоной особой ответственности генерала Драпатого. В 2024 году он уже возглавлял оперативно-тактическую группировку "Харьков" в период интенсивных боев — когда российская армия пыталась прорвать оборону и выйти в Волчанск.

По данным военных источников, новая структура позволит реагировать быстрее на изменения обстановки, координировать оборону и усиливать ключевые участки фронта.

Источник: https://t.me/Joint_Forces_Task_Force/19712
