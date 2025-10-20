Кто пытался поджечь офис Дональда Туска

Рубрики
Ткачова Марія
В центре Варшавы 44-летний мужчина попытался поджечь офис партии Гражданская платформа, которую возглавляет премьер Польши Дональд Туск. Полиция уже задержала злоумышленника.
Подпал офиса Дональда Туска
Инцидент произошел в пятницу возле здания на улице Вейской, недалеко от Сейма. Там расположен офис партии и кафе. По словам свидетелей, двое мужчин пришли с бутылкой, наполненной легковоспламеняющейся жидкостью, пытались ее поджечь и бросить в дверь, выкрикивая лозунги против партии. Один из прохожих успел остановить нападающего, и бутылка разбилась перед входом. Никто не пострадал.
Полиция установила, что паллий — поляк по имени Кшиштоф Б. из уезда Лосицкого, ранее судимого за угрозы Дональду Туску. В июне ему назначили штраф за посты в соцсети, где он призвал убить премьера.
Теперь мужчина подозревается в попытке поджога и создании угрозы жизни людей. Ему может грозить несколько лет заключения.
Министр внутренних дел Польши назвал его "человеком с богатой криминальной историей" и заявил, что этот случай — следствие языка ненависти, который распространяют некоторые политические силы.
Сам Дональд Туск написал, что тот самый мужчина, который в июне угрожал ему смертью, теперь пытался поджечь офис партии, добавив: "Им, наверное, нравится сеющее насилие".