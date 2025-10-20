logo

Главная Новости Общество происшествия Чем болеет известный актер сериала «Молодежка»
commentss НОВОСТИ Все новости

Чем болеет известный актер сериала «Молодежка»

У российского актера из сериала «Молодежка» обнаружили агрессивную опухоль

20 октября 2025, 14:51
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У российского актера Анатолия Лобоцкого, известного по роли в популярном сериале "Молодежка", врачи обнаружили быстро прогрессирующую опухоль. Об этом сообщают российские СМИ.

Чем болеет известный актер сериала «Молодежка»

Анатолий Лобоцкий

По информации журналистов, артист обратился в больницу с жалобами на боль в груди, после чего медики установили диагноз – новое онкологическое образование.

Еще в начале 2024 года Лобоцкому удалили часть легкого из-за периферического рака, однако болезнь снова дала о себе знать и распространилась на другие органы. Сейчас актер проходит курс лечения и находится под постоянным наблюдением врачей.

Анатолий Лобоцкий — муж российской актрисы Юлии Рутберг, многолетнюю актерскую карьеру и сыграл десятки ролей в кино и театре. Наиболее известен зрителям благодаря роли отца Саши Кострова в сериале "Молодежка"

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Украине реализуют масштабный международный проект, который сделает интернет более быстрым, стабильным и безопасным. Компания Vodafone проложит подводную кабельную систему через Черное море, соединяющую Украину, Болгарию, Грузию и Турцию.

Новый цифровой коридор, названный Kardesa, станет частью стратегии развития электронных коммуникаций Украины до 2030 года. Его главная цель – обеспечить независимость украинского интернета от российских маршрутов и укрепить телекоммуникационную безопасность государства.
Строительство кабельной системы начнется в Болгарии в 2027 году, а общий бюджет проекта превысит 100 миллионов евро. После завершения работ Черноморский регион получит дополнительно 500 терабит в секунду пропускной способности Интернета. Это значительно усугубит стабильность связи для всех стран-участниц.



Источник: https://t.me/mash/68762
