Чем болеет известный актер сериала «Молодежка»

У российского актера Анатолия Лобоцкого, известного по роли в популярном сериале "Молодежка", врачи обнаружили быстро прогрессирующую опухоль. Об этом сообщают российские СМИ.

Анатолий Лобоцкий

По информации журналистов, артист обратился в больницу с жалобами на боль в груди, после чего медики установили диагноз – новое онкологическое образование.

Еще в начале 2024 года Лобоцкому удалили часть легкого из-за периферического рака, однако болезнь снова дала о себе знать и распространилась на другие органы. Сейчас актер проходит курс лечения и находится под постоянным наблюдением врачей.

Анатолий Лобоцкий — муж российской актрисы Юлии Рутберг, многолетнюю актерскую карьеру и сыграл десятки ролей в кино и театре. Наиболее известен зрителям благодаря роли отца Саши Кострова в сериале "Молодежка"

