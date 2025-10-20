Россия атаковала фабрику ДТЭК: что известно об ударе

Утром российская армия провела очередной обстрел энергетической инфраструктуры Украины — на этот раз под удар попала обогатительная фабрика энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области.

Российский удар по энергетике

По предварительной информации, пострадавших среди работников нет, но предприятие получило повреждения. На месте работают спасатели и энергетики, ликвидирующие последствия попадания и оценивающие масштабы разрушений.

В компании подтвердили факт атаки и подчеркнули, что это уже шестой целенаправленный удар российских войск по угольным предприятиям ДТЭК за последние два месяца.

"Продолжается ликвидация последствий атаки. Наши коллеги не пострадали", — сообщили в пресс-службе компании.





Россия усиливает удары по энергетике

С начала осени российская армия системно атакует объекты топливно-энергетического комплекса Украины – электростанции, подстанции, шахты и обогатительные фабрики. Такие обстрелы являются частью кампании Кремля, направленной на подрыв украинской энергосистемы перед зимним сезоном.



ДТЭК неоднократно становился мишенью российских атак. В августе и сентябре предприятия компании на Донетчине, Днепропетровщине и Киевщине подвергались массированным ударам беспилотников и ракет, что приводило к остановкам работы и повреждению оборудования.



Тем не менее, энергетики продолжают поддерживать стабильную работу системы — аварийные бригады оперативно возобновляют электроснабжение, а шахты постепенно возвращаются к работе.



