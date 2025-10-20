logo

BTC/USD

111002

ETH/USD

4035.64

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Как Трамп предложил Зеленскому завершить войну
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Трамп предложил Зеленскому завершить войну

В ходе встречи в Вашингтоне Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому завершить войну с россией по текущей линии фронта

20 октября 2025, 15:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Как пишет Politico, во время встречи в пятницу Президент США Дональд Трамп снова внес в обсуждение с украинской стороной вопрос возможных территориальных уступок в пользу России. Однако наконец он согласился "попробовать закончить войну" при нынешней линии фронта.

Как Трамп предложил Зеленскому завершить войну

Каким образом Трамп хочет закончить войну

Хотя перед журналистами Трамп заявлял, что Владимир Путин якобы хочет завершения войны, в закрытых переговорах американские представители говорили, что Путин хочет продолжать воевать, и у него сильная военная машина. После этого в дело вмешался спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф, заявивший, что россияне нацелены на захват всего Донбасса.

Как отмечает Politico, создалось впечатление, что американская сторона "тестировала украинцев", чтобы узнать, на что они готовы согласиться. Зеленский, в свою очередь, не согласился с тезисом о том, что Украина должна отдать территории, которые не удалось оккупировать россии. В итоге Трамп завершил встречу словами: "Хорошо, давайте попробуем закончить это по нынешней линии".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Испания столкнулась с новым инцидентом с участием беспилотников — в небе над островом Майорка зафиксировали неизвестный дрон, из-за чего временно остановили работу местного аэропорта Пальма-де-Майорка.
Как сообщает EuroWeekly News, событие произошло вчера днем. Из-за угрозы безопасности полеты временно приостановили, а около десяти рейсов, следовавших в Пальму, перенаправили в другие аэропорты — в частности, в Барселону и Валенсию.
После того, как угроза была "устранена" (испанские власти не уточнили, каким именно образом), работу аэропорта возобновили. Однако даже короткая остановка вызвала цепные задержки, повлиявшие на расписание полетов в течение нескольких часов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-volodymyr-zelenskyy-us-donald-trump-tense-white-house-meeting/
Теги:

Новости

Все новости