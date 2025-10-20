Как Трамп предложил Зеленскому завершить войну

Как пишет Politico, во время встречи в пятницу Президент США Дональд Трамп снова внес в обсуждение с украинской стороной вопрос возможных территориальных уступок в пользу России. Однако наконец он согласился "попробовать закончить войну" при нынешней линии фронта.

Каким образом Трамп хочет закончить войну

Хотя перед журналистами Трамп заявлял, что Владимир Путин якобы хочет завершения войны, в закрытых переговорах американские представители говорили, что Путин хочет продолжать воевать, и у него сильная военная машина. После этого в дело вмешался спецпредставитель Президента США Стивен Виткофф, заявивший, что россияне нацелены на захват всего Донбасса.

Как отмечает Politico, создалось впечатление, что американская сторона "тестировала украинцев", чтобы узнать, на что они готовы согласиться. Зеленский, в свою очередь, не согласился с тезисом о том, что Украина должна отдать территории, которые не удалось оккупировать россии. В итоге Трамп завершил встречу словами: "Хорошо, давайте попробуем закончить это по нынешней линии".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Испания столкнулась с новым инцидентом с участием беспилотников — в небе над островом Майорка зафиксировали неизвестный дрон, из-за чего временно остановили работу местного аэропорта Пальма-де-Майорка.

Как сообщает EuroWeekly News, событие произошло вчера днем. Из-за угрозы безопасности полеты временно приостановили, а около десяти рейсов, следовавших в Пальму, перенаправили в другие аэропорты — в частности, в Барселону и Валенсию.

После того, как угроза была "устранена" (испанские власти не уточнили, каким именно образом), работу аэропорта возобновили. Однако даже короткая остановка вызвала цепные задержки, повлиявшие на расписание полетов в течение нескольких часов.