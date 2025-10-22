Гузеева в центре громкого скандала

Индонезийские правоохранители расследуют возможное участие российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в масштабной афере с продажей вилл на Бали. Вместе с ней по делу фигурирует застройщик Сергей Домогацкий и его партнеры.

Лариса Гузеева подозревается в мошенничестве

По данным местной полиции, они обманули более 60 инвесторов из России, Украины, Белоруссии и Франции.

Общая сумма ущерба — более 31 миллиарда индонезийских рупий (более 2 миллионов долларов).

Одна из пострадавших Виктория Н. рассказала, что после рекламы Гузеевой в Instagram она вложила 200 тысяч долларов в строительство виллы, однако деньги исчезли вместе с застройщиком.

Как выяснили следователи, Домогацкий инсценировал похищение и избиение, чтобы замести следы. Некоторые из вилл он успел продать нескольким людям одновременно, а часть проектов вообще не существовала.

Против застройщика подано не менее десяти официальных заявлений в Центр объединенной полицейской службы SPKT.

Ранее Гузеева в комментарии журналистам эмоционально отреагировала на обвинения, сказав: "Я вам желаю всего худшего, отстаньте от меня".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области разоблачен начальник финансово-экономической службы одной из воинских частей ВСУ, который, по данным следствия, требовал от подчиненной взятки в долларах и гривнах.

Как сообщили в Донецкой специализированной прокуратуре в сфере обороны, в сентябре 2025 года майор, занимающий должность главного бухгалтера, попросил у военнослужащего 7000 долларов США за "содействие" в переводе в другую часть.

Кроме того, должностное лицо требовало вознаграждение за влияние на лиц, принимающих решение о выплате одноразового денежного довольствия — около 1 миллиона гривен, принадлежавших военному. Подозреваемый планировал получить часть этих средств в качестве взятки.

