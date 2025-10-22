Гузеева в центре громкого скандала

Рубрики
Индонезийские правоохранители расследуют возможное участие российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой в масштабной афере с продажей вилл на Бали. Вместе с ней по делу фигурирует застройщик Сергей Домогацкий и его партнеры.
Лариса Гузеева подозревается в мошенничестве
По данным местной полиции, они обманули более 60 инвесторов из России, Украины, Белоруссии и Франции.
Общая сумма ущерба — более 31 миллиарда индонезийских рупий (более 2 миллионов долларов).
Одна из пострадавших Виктория Н. рассказала, что после рекламы Гузеевой в Instagram она вложила 200 тысяч долларов в строительство виллы, однако деньги исчезли вместе с застройщиком.
Как выяснили следователи, Домогацкий инсценировал похищение и избиение, чтобы замести следы. Некоторые из вилл он успел продать нескольким людям одновременно, а часть проектов вообще не существовала.
Против застройщика подано не менее десяти официальных заявлений в Центр объединенной полицейской службы SPKT.
Ранее Гузеева в комментарии журналистам эмоционально отреагировала на обвинения, сказав: "Я вам желаю всего худшего, отстаньте от меня".