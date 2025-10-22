Гончаренко требует ограничить действия ТЦК: какой законопроект подал на рассмотрение

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости срочно ограничить действия территориальных центров комплектования и подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. Документ предусматривает запрет представителям ТЦК проверять документы и вручать повестки вне своих центров, чтобы положить конец практике так называемой "бусификации".

Гончаренко хочет изменить подход к работе ТЦК

По словам Гончаренко, сегодня деятельность отдельных военкоматов превратилась в систему злоупотреблений, коррупции и насилия, дискредитирующую саму идею мобилизации.

"ТЦК — это уже не о мобилизации, а о коррупции и "бусификации". Когда ловят людей на улицах, забирают даже тех, кто имеет отсрочки или инвалидность, и через несколько минут признают "пригодными" — это преступление", — заявил депутат.





Он отметил, что в Украине зафиксированы сотни случаев незаконных задержаний, избиений и похищений, связанных с работой ТЦК, а общество каждый день узнает новые скандалы.

Гончаренко призвал военное руководство прекратить умолчание проблемы и подчеркнул, что промедление может иметь катастрофические последствия для страны:

"Чем дольше Верховный комиссар будет делать вид, что все окей, тем хуже для всей страны".





По мнению депутата, мобилизация должна проводиться законно, прозрачно и справедливо без взяток, насилия и унижений. Он подчеркнул, что армия нуждается в мотивированных и подготовленных бойцах, а не жертвах принудительных уличных "облав".

