Скандал в Киеве: женщин выгнали из укрытия под обстрел

В ночь, когда российские дроны и ракеты снова атаковали Киев, в городе разгорелся скандал — очередное предприятие "Киевпасстранс" пыталось выгнать людей из бомбоубежища. Об инциденте сообщила военная журналистка ТСН, Юлия Кириенко, в Facebook. Она находилась в укрытии вместе с малолетним сыном.

В Киеве женщин выгнали из укрытия

По ее словам, во время обстрела, когда по городу раздавались взрывы, женщина-очередная пришла к укрытию и приказала нескольким женщинам покинуть помещение, не объяснив причин. Единственное, что она сказала: "что вы здесь ходите".

"Меня и несколько женщин пытались выставить из хранилища. А ходим мы, чтобы поймать связь, узнать, живы ли родные после взрывов. Это единственное укрытие в нашем квартале, куда сходятся соседи с детьми и животными", – написала журналистка.





Она подчеркнула, что работники предприятия должны отвечать не за помещение, а за жизнь людей, которые ищут спасения при обстреле.

"Киевпасстранс, открывайте укрытие вовремя. И объясните своим дежурным, что они отвечают не за комнату, а за человеческую жизнь", — призвала журналистка.





Она также добавила, что даже в этом хранилище, куда приходят десятки людей, нет элементарных условий — даже туалета, но благодарные жители, имеющие хотя бы такую защиту.

Инцидент вызвал волну возмущения в соцсетях: пользователи требуют от руководства "Киевпасстранса" предоставить публичное объяснение и привлечь виновных к ответственности.



