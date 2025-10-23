Чем Полякова угрожает «Суспільному»

Вокруг участия Оли Поляковой в Нацотборе на "Евровидении-2026" разгорелся скандал. Ее команда обратилась с жалобой в Европейский языковой союз (EBU), требуя, чтобы организация вмешалась в конфликт между певицей и "Суспільне", проводящей отбор.

Оля Полякова просит изменить правила Нацотбора

Продюсер и менеджер Поляковой Михаил Ясинский сообщил в Facebook, что в EBU отправлены официальные письма. В них содержится предупреждение: если "Суспільне" не изменит отдельные положения правил, команда Поляковой подаст судебный иск, который может привести к еще большему скандалу.

"Нужно просто выйти на открытую дискуссию и найти правильное, справедливое решение", — написал Ясинский.

В чем суть конфликта

Полякова подала заявку на участие в Нацотборе и параллельно направила письмо "Суспільне" с просьбой пересмотреть правила конкурса. Певица не уточнила, какой пункт хочет изменить, но, по информации медиа, речь идет о требовании к участникам не выступать на временно оккупированных территориях, в России после 15 марта 2014 года и в Беларуси после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным "Суспільне", последнее выступление Поляковой в России состоялось 23 мая 2015 года, когда она была ведущей музыкальной премии RU.TV. Тогда артистка вышла на сцену в кокошнике с трезубцем.

Аргументы сторон

В письме организаторам Нацотбора Полякова подчеркнула, что уже много лет поддерживает Украину, платит налоги, помогает культуре и армии. Она считает, что общество изменилось, и пора пересмотреть критерии, введенные более десяти лет назад:

"Прошло более 10 лет после начала войны, и сегодня всем давно понятно, кто есть кто", — отметила певица.





Впрочем, "Суспільне мовлення" ответило, что правила не могут быть изменены после старта отбора, который начался еще 3 сентября 2025 года. Там также подчеркнули, что дата начала войны неизменна, и ее невозможно "передвинуть" из-за личных историй или заслуг отдельных артистов.

Что дальше



EBU пока не комментировала, получила ли жалобу и планирует ли реагировать на нее. Между тем конфликт вокруг участия Поляковой в Нацотборе вызвал оживленное обсуждение в соцсетях — поклонники певицы говорят о "праве на второй шанс", тогда как критики настаивают на соблюдении единых правил для всех участников.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Журналист и волонтер Дмитрий Золкин заявил, что народный депутат Ярослав Железняк распространил ложную информацию о нем, в частности — о якобы сотрудничестве с партией Шария и "тройной судимости".







