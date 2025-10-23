Взрывы в России: стали известны подробности ночи

В ночь на 23 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России, в частности, по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу и составу боеприпасов в Белгородской области.

Взрывы в Белградской области

Удар по Рязанскому НПЗ



Как сообщили в Генеральном штабе, в результате атаки был поражен стратегический объект противника, обеспечивающий топливом вооруженные силы РФ.



На территории Рязанского НПЗ, принадлежащего компании "Роснефть", зафиксированы взрывы и масштабный пожар.



Предприятие является одним из самых больших в центральной части России, его производственные мощности позволяют перерабатывать более 17 миллионов тонн нефти ежегодно. Завод играет ключевую роль в обеспечении горючего для российских военных формирований и логистических цепей.

Вывод части мощностей завода из строя, по данным военных, снижает возможности российской армии в ведении боевых действий и затрудняет обеспечение оккупационных войск горючим.



Поражение состава боеприпасов под Валуйками

В ту же ночь украинские ударные беспилотники атаковали состав боеприпасов в районе города Валуйки Белгородской области.



По предварительной информации, цель полностью уничтожена — на месте были видны детонации и серия взрывов.



Продолжение стратегических ударов



В Генштабе подчеркнули, что операции по снижению военно-экономического потенциала России продолжаются. Украинские силы продолжают наносить высокоточные удары по объектам, обеспечивающим работу российской военной машины — в частности, по нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов и логистическим центрам.



Такие действия направлены на ослабление способности агрессора вести войну и ускорение прекращения вооруженной агрессии против Украины.



