Украинская музыка «Океана Эльзы» искалечила людей, презиравших ее

В центре Луганска произошел взрыв — пострадали два человека

23 октября 2025, 16:45
Автор:
Ткачова Марія

Вечером 23 октября в оккупированном Луганске произошел взрыв на улице Черноморской, недалеко от здания местного театра "Ленком". По данным российских и местных источников, пострадали по меньшей мере два гражданских, в том числе мужчина и женщина.

Взрыв в Луганске из-за неуважительного повеления к украинской музыке

На место происшествия прибыли медики и службы быстрого реагирования. По предварительной информации, сработало взрывное устройство, которое, вероятно, было скрыто в портативной колонке, из которой звучала украинская музыка группы "Океана Эльзы".

Детали инцидента                                                                                      

Как сообщает пропагандистский ресурс Mash на Донбассе со ссылкой на очевидцев, проходящий мимо мужчина пнул ногой колонку, после чего произошел мощный взрыв.

Пострадавшему оторвало ногу, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

Находившаяся рядом женщина получила ранение средней тяжести. Оба были доставлены в больницу, где они находятся в операционной. Об этом заявила представитель оккупационной "администрации" Наталья Пащенко.

Реакция и версии

Оккупационные власти Луганска заявили, что официальная версия события будет обнародована после завершения проверки. На месте работают взрывотехники и силовые структуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Академический директор Амстердамского университета Эндрю Чахоян в своей колонке для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung объяснил, почему любая попытка договориться с Россией об окончательном мире обречена на провал.



Источник: https://t.me/mlnrlive/17665
