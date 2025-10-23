Украинская музыка «Океана Эльзы» искалечила людей, презиравших ее

Вечером 23 октября в оккупированном Луганске произошел взрыв на улице Черноморской, недалеко от здания местного театра "Ленком". По данным российских и местных источников, пострадали по меньшей мере два гражданских, в том числе мужчина и женщина.

Взрыв в Луганске из-за неуважительного повеления к украинской музыке

На место происшествия прибыли медики и службы быстрого реагирования. По предварительной информации, сработало взрывное устройство, которое, вероятно, было скрыто в портативной колонке, из которой звучала украинская музыка группы "Океана Эльзы".

Детали инцидента



Как сообщает пропагандистский ресурс Mash на Донбассе со ссылкой на очевидцев, проходящий мимо мужчина пнул ногой колонку, после чего произошел мощный взрыв.



Пострадавшему оторвало ногу, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.



Находившаяся рядом женщина получила ранение средней тяжести. Оба были доставлены в больницу, где они находятся в операционной. Об этом заявила представитель оккупационной "администрации" Наталья Пащенко.



Реакция и версии



Оккупационные власти Луганска заявили, что официальная версия события будет обнародована после завершения проверки. На месте работают взрывотехники и силовые структуры.



