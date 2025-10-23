Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что украинские вооруженные силы применяют дальнобойное оружие в интересах поражения целей на глубину территории России и что диапазон таких возможностей украинского производства сейчас охватывает от нескольких сотен до нескольких тысяч километров.
Дальнобойное украинское оружие
"Мы используем дальнобойные возможности украинского производства — от 150 км до 3 тыс. км, это наши новейшие возможности", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что такие средства уже применяются силами обороны для нанесения ударов по целям в тылу противника.
Параллельно президент поднял вопросы наращивания производства и финансирования разработки и изготовления соответствующих систем. По его словам, сейчас стоит задача привлечь дополнительные средства для расширения производственных мощностей и серийного выпуска дальнобойных средств утраты.
Зеленский также сообщил, что Украина рассматривает возможность направить на эти нужды денежные средства, полученные за счет замороженных в западных юрисдикциях российских активов. "Мы хотели бы направить часть этих ресурсов на финансирование производства украинских дальнобойных средств поражения", — отметил президент.
Никаких технических деталей относительно конкретных типов вооружений, их точных характеристик или сроков масштабного производства на пресс-конференции не приводилось. Также не было уточнено, какие юридические и финансовые механизмы планируется использовать для перенаправления замороженных российских активов на нужды обороны.
Эксперты отмечают, что любые заявления о дальности и возможностях вооружений нуждаются в дополнительной проверке и технической конкретизации, поскольку позиции по применению дальнобойных систем имеют и политическое, и стратегическое измерение, включая вопросы международной поддержки и риски эскалации.