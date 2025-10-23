logo

BTC/USD

110052

ETH/USD

3884.06

USD/UAH

41.9

EUR/UAH

48.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На какое расстояние может поразить украинское дальнобойное вооружение по России
commentss НОВОСТИ Все новости

На какое расстояние может поразить украинское дальнобойное вооружение по России

Зеленский: украинское дальнобойное вооружение может поражать цели на расстоянии до 3 тыс. км

23 октября 2025, 19:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что украинские вооруженные силы применяют дальнобойное оружие в интересах поражения целей на глубину территории России и что диапазон таких возможностей украинского производства сейчас охватывает от нескольких сотен до нескольких тысяч километров.

На какое расстояние может поразить украинское дальнобойное вооружение по России

Дальнобойное украинское оружие

"Мы используем дальнобойные возможности украинского производства — от 150 км до 3 тыс. км, это наши новейшие возможности", — сказал глава государства. Он подчеркнул, что такие средства уже применяются силами обороны для нанесения ударов по целям в тылу противника.

Параллельно президент поднял вопросы наращивания производства и финансирования разработки и изготовления соответствующих систем. По его словам, сейчас стоит задача привлечь дополнительные средства для расширения производственных мощностей и серийного выпуска дальнобойных средств утраты.

Зеленский также сообщил, что Украина рассматривает возможность направить на эти нужды денежные средства, полученные за счет замороженных в западных юрисдикциях российских активов. "Мы хотели бы направить часть этих ресурсов на финансирование производства украинских дальнобойных средств поражения", — отметил президент.

Никаких технических деталей относительно конкретных типов вооружений, их точных характеристик или сроков масштабного производства на пресс-конференции не приводилось. Также не было уточнено, какие юридические и финансовые механизмы планируется использовать для перенаправления замороженных российских активов на нужды обороны.

Эксперты отмечают, что любые заявления о дальности и возможностях вооружений нуждаются в дополнительной проверке и технической конкретизации, поскольку позиции по применению дальнобойных систем имеют и политическое, и стратегическое измерение, включая вопросы международной поддержки и риски эскалации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в пропагандистском Z-канале "Донецкая пехота" появился громкий материал, в котором авторы выдвинули ряд радикальных и откровенно насильственных предложений по украинскому населению на оккупированных территориях. Текст комментирует недавнее интервью российской "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой, признавшей свое привлечение в вывозе ребенка из Мариуполя, и призывает идти дальше — к системной "переработке" и депортации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/qeJksY78c2o?si=Hsrhlgqh_iH_yZRa
Теги:

Новости

Все новости