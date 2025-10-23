Мир в шоке: какой ядерный арсенал заказала Россия

Российское министерство обороны заключило контракт на производство партии крылатых ракет с ядерной оснасткой. Об этом сообщил украинский портал "Милитарный", получивший в распоряжение документы об оборонных закупках России на 2024-2027 годы.

Крылатые ракеты «Калибр» с ядерной боеголовкой

Согласно этим материалам, российская армия планирует приобрести 56 ракет 3М-14С из семейства "Калибр", способных нести ядерную боеголовку. Исполнителем заказа определено конструкторское бюро "Новатор", уже получившее государственный контракт.

Срок его реализации с 2024 по 2026 год, а стоимость одной ракеты, по подсчетам источников, составляет от 2 до 2,3 миллиона долларов.

Эти данные свидетельствуют, что Москва продолжает активно развивать свой стратегический арсенал, несмотря на международную изоляцию и санкции, а также демонстрирует готовность инвестировать значительные средства в программы, связанные с потенциальным применением ядерного оружия.

Такие шаги России еще раз подчеркивают ее намерения усилить ядерный шантаж и давление на мировое сообщество на фоне провалов на поле боя в Украине.

