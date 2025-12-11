В Киеве прогремел взрыв: известно о гибели человека

В Киеве днем 11 декабря прогремел взрыв. В соцсетях писали, что событие произошло на улице Ревуцкого.

Взрыв в Дарницком районе Киева. Фото: скриншот

Информацию подтвердили в полиции. Там сообщили, что устанавливаются обстоятельства взрыва в Дарницком районе.

"По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован", — говорится в сообщении полиции Киева.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи.

"Все обстоятельства происшествия выясняются", — добавили в полиции.

В то же время, в сети пишут, что было слышно несколько взрывов. Местные паблики отмечают, что повторная детонация произошла уже тогда, когда на месте взрыва работали экстренные службы.

