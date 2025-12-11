logo

В Киеве прогремел взрыв: известно о гибели человека
НОВОСТИ

В Киеве прогремел взрыв: известно о гибели человека

В полиции подтвердили гибель человека в результате взрыва в Киеве

11 декабря 2025, 16:28
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Киеве днем 11 декабря прогремел взрыв. В соцсетях писали, что событие произошло на улице Ревуцкого.

В Киеве прогремел взрыв: известно о гибели человека

Взрыв в Дарницком районе Киева. Фото: скриншот

Информацию подтвердили в полиции. Там сообщили, что устанавливаются обстоятельства взрыва в Дарницком районе.

"По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован", — говорится в сообщении полиции Киева.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи.

"Все обстоятельства происшествия выясняются", — добавили в полиции.

В то же время, в сети пишут, что было слышно несколько взрывов. Местные паблики отмечают, что повторная детонация произошла уже тогда, когда на месте взрыва работали экстренные службы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Киеве раздался взрыв в жилой многоэтажке на Кудрявском спуске в Шевченковском районе. Там произошел сильный пожар. На место оперативно прибыли спасатели. Огонь удалось потушить. Чрезвычайники во время тушения пожара спасли двух человек. По данным спасателей, возгорание произошло из-за взрыва зарядной станции.

Издание "Комментарии" также писало, что в Киеве 30 октября в одном из сортировочных центров Укрпочты произошел взрыв. Инцидент произошел при проведении процедур контроля за пересылкой запрещенных вещей. Удалось также обнаружить и удалить еще одну посылку с запрещенным и опасным содержимым. Тогда пятеро сотрудников почты получили ранения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Житомирской области произошел трагический взрыв – в городе Овруч 23-летний мужчина взорвал гранату во время проверки документов в пригородном поезде. По предварительным данным, он находился в розыске.



Источник: https://t.me/gunpKyiv/12676
