Погиб нацгвардеец: новые детали взрывов в Дарницком районе Киева

Прогремевшие взрывы в Дарницком районе Киева расследуют как террористический акт, приведший к гибели человека.

В Киеве раздался взрыв. Фото: из открытых источников

Досудебное расследование проводят следователи СБУ. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Там отметили, что первый взрыв произошел, когда двое нацгвардейцев совершали патрулирование территории. Один из них погиб. Еще один нацгвардеец и охранник площадки, где раздался взрыв, пострадали.

"Второй взрыв прогремел в тот момент, когда на месте уже работали прибывшие по вызову работники полиции и медики. Пострадали два работника полиции", — отметили в прокуратуре.

Пока известно, что детонировало самодельное взрывное устройство.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве днем 11 декабря прогремел взрыв. В соцсетях писали, что событие произошло на улице Ревуцкого. Информацию подтвердили в полиции. Там сообщили, что устанавливаются обстоятельства взрыва в Дарницком районе. Сначала было известно об одном погибшем человеке и одном раненом.

