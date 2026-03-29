Великі черги на кордоні з Польщею: прикордонники пояснили причину напливу людей в Україну

У соцмережах останніми днями активно поширюються відео з великими чергами на в’їзд до України. У Державній прикордонній службі України прокоментували ситуацію та пояснили, що така ситуація спостерігається не на всьому кордоні, а переважно на окремих пунктах пропуску з Польщі.

Як пояснив речник служби Андрій Демченко, зростання пасажиропотоку розпочалося ще минулими вихідними, коли в Україні стартували весняні шкільні канікули. Спочатку більшість громадян виїжджали з країни, однак наприкінці канікул потік змінився, і дедалі більше людей повертаються додому.

За даними прикордонників, у п’ятницю державний кордон перетнули майже 90 тисяч осіб, а вже наступної доби чисельність зросла до понад 107 тисяч. У суботу кількість тих, хто в’їжджав до України, перевищила число тих, хто виїжджав, приблизно на 12 тисяч осіб.

"Традиційно найбільший пасажиропотік — це 50% від всього — припадає на кордон з Польщею. Де власне всі ті відео, які зараз ширяться в інтернет-мережі, це саме ця ділянка. Але треба розуміти, що серед всіх пунктів пропуску, які є на кордоні з Польщею, за інформацією від польських колег, найбільше люди слідують через "Шегині" і "Краківець"", — додав Демченко.

За інформацією польської сторони, саме тут фіксуються найбільші черги у близько 200 автомобілів на кожному напрямку. Також популярним залишається пункт пропуску "Рава-Руська".

У прикордонній службі зазначають, що зростання потоку пов’язане одразу з кількома факторами: завершенням канікул, традиційним збільшенням подорожей у вихідні, а також можливим поверненням частини українців напередодні великодніх свят. У ДПСУ зауважують, що на більшості інших пунктів пропуску черги значно менші або взагалі відсутні. Прикордонники радять перед поїздкою перевіряти завантаженість переходів і за можливості обирати менш популярні маршрути.

