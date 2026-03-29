Большие очереди на границе с Польшей: пограничники объяснили причину наплыва людей в Украину

В соцсетях в последние дни активно распространяются видео с большими очередями на въезд в Украину. В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали ситуацию и объяснили, что подобная ситуация наблюдается не на всей границе, а преимущественно на отдельных пунктах пропуска из Польши.

Как пояснил представитель службы Андрей Демченко, рост пассажиропотока начался еще в минувшие выходные, когда в Украине стартовали весенние школьные каникулы. Сначала большинство граждан уезжало из страны, однако в конце каникул поток изменился, и все больше людей возвращаются домой.

По данным пограничников, в пятницу государственную границу пересекли почти 90 тысяч человек, а уже на следующий день численность возросла до более 107 тысяч. В субботу количество въезжавших в Украину превысило число выезжавших примерно на 12 тысяч человек.

"Традиционно самый большой пассажиропоток – это 50% от всего – приходится на границу с Польшей. Где собственно все те видео, которые сейчас распространяются в интернет-сети, это именно этот участок. Но надо понимать, что среди всех пунктов пропуска, которые есть на границе с Польшей, по информации от польских коллег, больше всего люди следуют через "Шегини" и "Краковец"", — добавил Демченко.

По информации польской стороны, именно здесь фиксируются самые большие очереди около 200 автомобилей на каждом направлении. Также популярным остается пункт пропуска "Рава-Русская".

В пограничной службе отмечают, что рост потока связан с несколькими факторами: завершением каникул, традиционным увеличением путешествий в выходные, а также возможным возвращением части украинцев накануне пасхальных праздников. В ГПСУ отмечают, что на большинстве других пунктов пропуска очереди значительно меньше или вообще отсутствуют. Пограничники советуют перед поездкой проверять загруженность переходов и по возможности выбирать менее популярные маршруты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ажиотаже на границе. Украинцы массово возвращаются из Польши.

Также "Комментарии" писали, что Польша ужесточает правила пересечения границы.