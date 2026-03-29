Большие очереди на границе с Польшей: пограничники объяснили причину наплыва людей в Украину

Slava Kot
В соцсетях в последние дни активно распространяются видео с большими очередями на въезд в Украину. В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали ситуацию и объяснили, что подобная ситуация наблюдается не на всей границе, а преимущественно на отдельных пунктах пропуска из Польши.
Очереди на границе.
Как пояснил представитель службы Андрей Демченко, рост пассажиропотока начался еще в минувшие выходные, когда в Украине стартовали весенние школьные каникулы. Сначала большинство граждан уезжало из страны, однако в конце каникул поток изменился, и все больше людей возвращаются домой.
По данным пограничников, в пятницу государственную границу пересекли почти 90 тысяч человек, а уже на следующий день численность возросла до более 107 тысяч. В субботу количество въезжавших в Украину превысило число выезжавших примерно на 12 тысяч человек.
По информации польской стороны, именно здесь фиксируются самые большие очереди около 200 автомобилей на каждом направлении. Также популярным остается пункт пропуска "Рава-Русская".
В пограничной службе отмечают, что рост потока связан с несколькими факторами: завершением каникул, традиционным увеличением путешествий в выходные, а также возможным возвращением части украинцев накануне пасхальных праздников. В ГПСУ отмечают, что на большинстве других пунктов пропуска очереди значительно меньше или вообще отсутствуют. Пограничники советуют перед поездкой проверять загруженность переходов и по возможности выбирать менее популярные маршруты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об ажиотаже на границе. Украинцы массово возвращаются из Польши.
Также "Комментарии" писали, что Польша ужесточает правила пересечения границы.