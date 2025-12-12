Польща посилює правила перетину кордону: українцям доведеться довести платоспроможність готівкою

Кожен, хто планує перетинати польський кордон після 1 січня 2026 року, повинен пам’ятати про нові вимоги щодо платоспроможності. Ідеться не про борг перед банком чи витрачання грошей у Польщі, а про елементарну перевірку: чи може людина забезпечити себе фінансово під час подорожі та мати можливість повернутися додому.

Без грошей не пустять: яку суму готівки доведеться показати на польському кордоні після 1 січня

Про це нагадують у спеціалізованому порталі 24 Meridian, і ці правила викликають чимало запитань у тих, хто збирається до сусідньої країни у святкові дні чи планує триваліший візит. Навіть якщо у вас є гроші на картці — без готівки на кордоні вас можуть не пропустити.

Як саме перевіряють гроші

Польські прикордонники звертають увагу не лише на документи, а й на наявність готівки. Це можуть бути гривні, євро, долари або злоті — важливо, щоб сума відповідала тривалості вашої подорожі.

На практиці перевірка виглядає так: якщо подорож триває до 3 днів — достатньо 300 злотих. Якщо поїздка довша — потрібно показати 75 злотих на кожен день перебування.

Крім того, вас можуть попросити підтвердити, що у вас є достатньо коштів на повернення додому. Мінімальні вимоги залежать від того, з якої ви країни:

Громадяни країн, що межують із Польщею — 200 злотих .

Громадяни ЄС — 500 злотих .

Решта — 2500 злотих.

Це означає, що навіть якщо у вас на рахунку ледь не рік зарплати, без готівки на кордоні вам можуть відмовити у в’їзді.

Чому потрібна саме готівка

Польща — не єдина країна, яка перевіряє платоспроможність при в’їзді. Такі вимоги вже діють і в Україні. За статтею 9 Закону "Про прикордонний контроль", прикордонник може запитати, чи має іноземець мінімальний набір коштів, достатніх для перебування на території країни.

В Україні обсяг цієї суми визначено у Постанові Кабміну № 884:

У грудні 2025 року це було 60 560 грн .

У січні 2026 року вимога зросте до 64 180 грн.

Польські вимоги працюють аналогічно, але у валютному еквіваленті — і їх можуть застосувати на кордоні без жодних додаткових пояснень. Тому українцям, які планують перетинатися з Польщею, важливо мати не лише документи, а й достатній запас готівки у кишені.

Нагадуємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що президент Польщі Навроцький зробив заяву про МіГ-29 для України.