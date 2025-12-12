Польша ужесточает правила пересечения границы: украинцам придется доказать платежеспособность наличными

Каждый, кто планирует пересекать польскую границу после 1 января 2026 года , должен помнить о новых требованиях по платежеспособности . Речь идет не о долге перед банком или трате денег в Польше, а об элементарной проверке: может ли человек обеспечить себя финансово во время путешествия и иметь возможность вернуться домой .

Без денег не пустят: какую сумму наличных придется показать на польской границе после 1 января

Об этом напоминают в специализированном портале 24 Meridian, и эти правила вызывают немало вопросов у тех, кто собирается в соседнюю страну в праздничные дни или планирует более длительный визит. Даже если у вас есть деньги на карте – без наличных денег на границе вас могут не пропустить .

Как именно проверяют деньги

Польские пограничники обращают внимание не только на документы, но и на наличие наличных денег . Это могут быть гривны, евро, доллары или злотые – важно, чтобы сумма соответствовала продолжительности вашего путешествия.

На практике проверка выглядит так: если путешествие длится до 3 дней — достаточно 300 злотых . Если поездка длиннее – нужно показать 75 злотых на каждый день пребывания .

Кроме того, вас могут попросить подтвердить, что у вас есть достаточно средств на возвращение домой . Минимальные требования зависят от того, из какой вы страны:

Граждане стран, граничащих с Польшей – 200 злотых .

Граждане ЕС — 500 злотых .

Остальные – 2500 злотых .

Это значит, что даже если у вас на счету чуть ли не год зарплаты, без наличных денег на границе вам могут отказать во въезде .

Почему нужна именно наличность

Польша – не единственная страна, проверяющая платежеспособность при въезде. Подобные требования уже действуют и в Украине. По статье 9 Закона "О пограничном контроле" пограничник может спросить, имеет ли иностранец минимальный набор средств, достаточных для пребывания на территории страны.

В Украине объем этой суммы определен в Постановлении Кабмина №884 :

В декабре 2025 года это было 60 560 грн .

В январе 2026 года требование вырастет до 64 180 грн .

Польские требования работают аналогично, но в валютном эквиваленте — и их могут применить на границе без дополнительных объяснений . Поэтому украинцам, которые планируют пересекаться с Польшей, важно иметь не только документы, но и достаточный запас наличных денег в кармане .

