Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Суспільство події Ажіотаж на кордоні: українці масово повертаються з Польщі – яка причина (ВІДЕО)
Ажіотаж на кордоні: українці масово повертаються з Польщі – яка причина (ВІДЕО)

Великодні поїздки додому: на польсько-українському кордоні зафіксовано скупчення транспорту

28 березня 2026, 19:56
Недилько Ксения

На межі між Польщею та Україною спостерігається пожвавлення руху. Українські громадяни починають активно повертатися додому напередодні прийдешніх свят, що призвело до формування черг на популярних пунктах пропуску.

Ажіотаж на кордоні: українці масово повертаються з Польщі – яка причина (ВІДЕО)

Черги на кордоні з Польщею. Фото з відкритих джерел

Найбільш напружена ситуація наразі зафіксована на переході "Шегині — Медика". За наявною інформацією, охочим перетнути кордон доводиться затримуватися.

"Орієнтовний час очікування складає 2 години", — повідомляють очевидці та моніторингові ресурси.

Причиною такого напливу є підготовка до святкування Великодня. Цьогоріч в Україні дати свята розділилися: частина вірян відзначатиме його 5 квітня, інші — 12 квітня, залежно від церковного календаря. Саме тому хвиля подорожуючих почала зростати вже зараз.

Прикордонники радять водіям та пасажирам враховувати можливі затримки при плануванні маршрутів та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напередодні Великодня в Україні традиційно готують крашанки, використовуючи як штучні, так і природні фарби.

Як передають "Коментарі", найбезпечнішими вважаються саме натуральні барвники, адже через шкаралупу до яйця можуть потрапляти небажані речовини.

Фахівці наголошують: натуральні фарби безпечніші для здоров’я, особливо якщо яйця можуть мати мікротріщини. Крім того, вони доступні, не потребують складних інгредієнтів, дають унікальні природні кольори. У підсумку, навіть без магазинних фарб можна отримати яскраві та оригінальні крашанки – достатньо скористатися простими домашніми способами.



