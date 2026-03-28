Ажіотаж на кордоні: українці масово повертаються з Польщі – яка причина (ВІДЕО)

На межі між Польщею та Україною спостерігається пожвавлення руху. Українські громадяни починають активно повертатися додому напередодні прийдешніх свят, що призвело до формування черг на популярних пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею. Фото з відкритих джерел

Найбільш напружена ситуація наразі зафіксована на переході "Шегині — Медика". За наявною інформацією, охочим перетнути кордон доводиться затримуватися.

"Орієнтовний час очікування складає 2 години", — повідомляють очевидці та моніторингові ресурси.

Причиною такого напливу є підготовка до святкування Великодня. Цьогоріч в Україні дати свята розділилися: частина вірян відзначатиме його 5 квітня, інші — 12 квітня, залежно від церковного календаря. Саме тому хвиля подорожуючих почала зростати вже зараз.

Прикордонники радять водіям та пасажирам враховувати можливі затримки при плануванні маршрутів та, за можливості, обирати менш завантажені напрямки.

