Ажиотаж на границе: украинцы массово возвращаются из Польши – какая причина (ВИДЕО)

На границе между Польшей и Украиной наблюдается оживление движения. Украинские граждане начинают активно возвращаться домой в преддверии грядущих праздников, что привело к формированию очередей на популярных пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей. Фото из открытых источников

Наиболее напряженная ситуация зафиксирована на переходе "Шегини — Медика". По имеющейся информации, желающим пересечь границу приходится задерживаться.

"Ориентировочное время ожидания составляет 2 часа", — сообщают очевидцы и мониторинговые ресурсы.

Причиной такого наплыва является подготовка к празднованию Пасхи. В этом году в Украине даты праздника разделились: часть верующих будет отмечать его 5 апреля, другие — 12 апреля в зависимости от церковного календаря. Поэтому волна путешественников начала расти уже сейчас.

Пограничники советуют водителям и пассажирам учитывать возможные задержки при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать менее загруженные направления.

