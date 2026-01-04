Українці масово виїжджають за кордон: масштаби шокують

Минулої доби державний кордон України з країнами Європейського Союзу та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 104 тисячі осіб. Разом із цим кордон перетнули близько 18 тисяч транспортних засобів.

Українці виїжджають за кордон

Більше 50 тисяч людей виїхали з України, водночас до країни за добу в’їхали близько 50 тисяч осіб, з яких 45 тисяч — громадяни України.

Значне навантаження на пункти пропуску фіксувалося напередодні. У соцмережах поширювали відео з пункту пропуску "Медика — Шегині", де на в’їзд в Україну утворився затор завдовжки близько двох кілометрів.

Прикордонники закликають мандрівників враховувати можливі черги та планувати перетин кордону з урахуванням підвищеного пасажиропотоку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі фіксують появу нових масових поховань мирних мешканців, особи яких залишаються невідомими. За наявною інформацією, через активну так звану "іпотечну забудову" окупаційна влада відновила ексгумаційні роботи, паралельно риючи десятки нових траншей для масових захоронень.

Йдеться про грудневі матеріали, які свідчать про значний масштаб нових поховальних ровів. Навіть на третій рік окупації розмах таких траншей вражає і шокує, з огляду на кількість загиблих і відсутність будь-якого належного вшанування.

Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовий і громадський діяч Максим Жорін заявив, що розмови про кадрові зміни у військовій сфері мають нарешті перейти в площину глибоких реформ у Збройних силах.





За його словами, попри складну ситуацію на фронті, становище українського війська можна змінити. Однак для цього необхідно не імітувати реформи заради красивих заголовків, а запускати справжні системні процеси, які потребують часу, зусиль і політичної волі, але здатні дати реальний результат. Насамперед Жорін наголошує на потребі змінити систему застосування військ і підхід до підготовки особового складу в навчальних центрах. Ці проблеми обговорюються вже не перший рік, однак досі не були вирішені на рівні всієї армії.

