logo_ukra

BTC/USD

91110

ETH/USD

3134.84

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Українці масово виїжджають за кордон: масштаби шокують
commentss НОВИНИ Всі новини

Українці масово виїжджають за кордон: масштаби шокують

Понад 100 тисяч людей перетнули кордон України за добу

4 січня 2026, 15:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Минулої доби державний кордон України з країнами Європейського Союзу та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 104 тисячі осіб. Разом із цим кордон перетнули близько 18 тисяч транспортних засобів.

Українці масово виїжджають за кордон: масштаби шокують

Українці виїжджають за кордон

Більше 50 тисяч людей виїхали з України, водночас до країни за добу в’їхали близько 50 тисяч осіб, з яких 45 тисяч — громадяни України.

Значне навантаження на пункти пропуску фіксувалося напередодні. У соцмережах поширювали відео з пункту пропуску "Медика — Шегині", де на в’їзд в Україну утворився затор завдовжки близько двох кілометрів.

Прикордонники закликають мандрівників враховувати можливі черги та планувати перетин кордону з урахуванням підвищеного пасажиропотоку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі фіксують появу нових масових поховань мирних мешканців, особи яких залишаються невідомими. За наявною інформацією, через активну так звану "іпотечну забудову" окупаційна влада відновила ексгумаційні роботи, паралельно риючи десятки нових траншей для масових захоронень.
Йдеться про грудневі матеріали, які свідчать про значний масштаб нових поховальних ровів. Навіть на третій рік окупації розмах таких траншей вражає і шокує, з огляду на кількість загиблих і відсутність будь-якого належного вшанування.
Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий і громадський діяч Максим Жорін заявив, що розмови про кадрові зміни у військовій сфері мають нарешті перейти в площину глибоких реформ у Збройних силах.

За його словами, попри складну ситуацію на фронті, становище українського війська можна змінити. Однак для цього необхідно не імітувати реформи заради красивих заголовків, а запускати справжні системні процеси, які потребують часу, зусиль і політичної волі, але здатні дати реальний результат. Насамперед Жорін наголошує на потребі змінити систему застосування військ і підхід до підготовки особового складу в навчальних центрах. Ці проблеми обговорюються вже не перший рік, однак досі не були вирішені на рівні всієї армії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0P3ZXohmqNF1qzcEUBPQpV6QMHkxtHYFjtUUDnRhGx8Ct3p6vhuw9JiLaLgq5a36Fl&id=100069013156215
Теги:

Новини

Всі новини