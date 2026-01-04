Нові масові поховання в Маріуполі: як зникають загиблі

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують появу нових масових поховань мирних мешканців, особи яких залишаються невідомими. За наявною інформацією, через активну так звану "іпотечну забудову" окупаційна влада відновила ексгумаційні роботи, паралельно риючи десятки нових траншей для масових захоронень.
Масові поховання у Маріуполі
Йдеться про грудневі матеріали, які свідчать про значний масштаб нових поховальних ровів. Навіть на третій рік окупації розмах таких траншей вражає і шокує, з огляду на кількість загиблих і відсутність будь-якого належного вшанування.
Разом із цим у місті продовжує зростати рівень смертності. Причини залишаються системними — наслідки бойових дій, гуманітарна катастрофа, відсутність належної медичної допомоги та репресивна політика окупантів.
Автор повідомлення закликав згадати українців, убитих російською агресією, наголосивши, що навіть у забутті й без імен вони заслуговують на пам’ять і шану.