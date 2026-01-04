logo_ukra

Нові масові поховання в Маріуполі: як зникають загиблі
commentss НОВИНИ Всі новини

Нові масові поховання в Маріуполі: як зникають загиблі

Андрющенко: в Маріуполі з’являються нові масові поховання невстановлених загиблих

4 січня 2026, 15:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують появу нових масових поховань мирних мешканців, особи яких залишаються невідомими. За наявною інформацією, через активну так звану "іпотечну забудову" окупаційна влада відновила ексгумаційні роботи, паралельно риючи десятки нових траншей для масових захоронень.

Нові масові поховання в Маріуполі: як зникають загиблі

Масові поховання у Маріуполі

Йдеться про грудневі матеріали, які свідчать про значний масштаб нових поховальних ровів. Навіть на третій рік окупації розмах таких траншей вражає і шокує, з огляду на кількість загиблих і відсутність будь-якого належного вшанування.

Разом із цим у місті продовжує зростати рівень смертності. Причини залишаються системними — наслідки бойових дій, гуманітарна катастрофа, відсутність належної медичної допомоги та репресивна політика окупантів.

Автор повідомлення закликав згадати українців, убитих російською агресією, наголосивши, що навіть у забутті й без імен вони заслуговують на пам’ять і шану.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий і громадський діяч Максим Жорін заявив, що розмови про кадрові зміни у військовій сфері мають нарешті перейти в площину глибоких реформ у Збройних силах.
За його словами, попри складну ситуацію на фронті, становище українського війська можна змінити. Однак для цього необхідно не імітувати реформи заради красивих заголовків, а запускати справжні системні процеси, які потребують часу, зусиль і політичної волі, але здатні дати реальний результат. Насамперед Жорін наголошує на потребі змінити систему застосування військ і підхід до підготовки особового складу в навчальних центрах. Ці проблеми обговорюються вже не перший рік, однак досі не були вирішені на рівні всієї армії.



Джерело: https://t.me/andriyshTime/49519
